Serie C: la lotta al vertice è bellissima. I risultati e la nuova classifica

Cinque squadre in sei punti. Hanno vinto tutte. In coda il Siracusa strapazza il Trapani

22 Dicembre 2025 - 10:39 | Redazione

Veramente avvincente il girone C della serie C con le squadre di testa che continuano a fare risultato mantenendo corte le distanze e quindi i giochi più che mai aperti. Anche in coda la battaglia è interessante, su tutti spicca il netto successo del Siracusa sul Trapani.

I risultati della giornata

A. Cerignola – Benevento 0-4

Cosenza – Cavese 2-1

Giugliano – Casertana 0-3

Salernitana – Foggia 2-1

Sorrento – Picerno 1-1

Catania – Atalanta U23 2-0

Latina – Crotone 1-1

Monopoli – Potenza 2-1

Casarano – Altamura 1-0

Siracusa – Trapani 3-0

La classifica

Catania 41

Benevento 41

Salernitana 38

Cosenza 36

Casertana 35

Crotone 28

Casarano 28

Monopoli 27

Potenza 25

A. Cerignola 24

Trapani 23

Atalanta U23 22

Sorrento 21

Altamura 20

Cavese 18

Siracusa 18

Foggia 18

Latina 16

Giugliano 15

Picerno 14

