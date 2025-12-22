Serie C: la lotta al vertice è bellissima. I risultati e la nuova classifica
Cinque squadre in sei punti. Hanno vinto tutte. In coda il Siracusa strapazza il Trapani
22 Dicembre 2025 - 10:39 | Redazione
Veramente avvincente il girone C della serie C con le squadre di testa che continuano a fare risultato mantenendo corte le distanze e quindi i giochi più che mai aperti. Anche in coda la battaglia è interessante, su tutti spicca il netto successo del Siracusa sul Trapani.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Benevento 0-4
Cosenza – Cavese 2-1
Giugliano – Casertana 0-3
Salernitana – Foggia 2-1
Sorrento – Picerno 1-1
Catania – Atalanta U23 2-0
Latina – Crotone 1-1
Monopoli – Potenza 2-1
Casarano – Altamura 1-0
Siracusa – Trapani 3-0
La classifica
Catania 41
Benevento 41
Salernitana 38
Cosenza 36
Casertana 35
Crotone 28
Casarano 28
Monopoli 27
Potenza 25
A. Cerignola 24
Trapani 23
Atalanta U23 22
Sorrento 21
Altamura 20
Cavese 18
Siracusa 18
Foggia 18
Latina 16
Giugliano 15
Picerno 14