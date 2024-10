Serie C: niente record per la Ternana, il Bari accorcia. Risultati e classifica

Nell’anticipo del sabato il Catanzaro è fermato in casa dalla Juve Stabia. Oggi vittoria netta del Bari, mentre la Ternana viene fermata in casa dalla Turris e si ferma dopo undici vittorie consecutive. Niente record di vittorie per la serie C.

I risultati della giornata

Catanzaro – Juve Stabia 2-2

Teramo – Cavese 1-1

Bari – Avellino 3-1

Paganese – Monopoli 0-3

Potenza – Catania 0-1

Ternana – Turris 2-2

Vibonese – Palermo 0-0

Casertana – Viterbese 17,30

V. Francavilla – Bisceglie 17,30

Classifica

Ternana 40

Bari 33

Teramo 27

Catanzaro 26

Catania 26

Avellino 24

Foggia 24

Juve Stabia 22

Turris 22

Palermo 20

Vibonese 19

Monopoli 16

V. Francavilla 15

Paganese 12

Casertana 12

Viterbese 11

Bisceglie 10

Potenza 10

Cavese 8