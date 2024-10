Serie C: l’dea di Taibi in caso di play off e l’orientamento dei presidenti

“Si potrebbe fare un mini-playoff tra le seconde e le terze, qualora ci fossero i presupposti per tornare in campo, altrimenti qualsiasi soluzione aprirebbe delle polemiche. Giocare gli spareggi a Reggio Calabria, che è tra le città meno colpite. C’è un centro sportivo e quindi pensare di giocare in sede unica”.

La proposta è del Ds della Reggina Massimo Taibi nel momento in cui gli è stato chiesto un parere sulla possibile disputa dei play off per decidere la quarta promozione. Tutto in una sede unica e nella città tra le meno colpite dal virus, ovviamente con i dovuti controlli su ogni singolo elemento di ogni società. In attesa di capire quello che accadrà in occasione della prossima Assemblea del 7 di maggio, quando ci si riunirà per decidere anche il futuro della Lega Pro. L’orientamento è quello di chiudere in maniera definitiva, concetto ribadito dal presidente del Potenza Caiata il quale ha parlato di una sola voce fuori dal coro, la preoccupazione quella di cercare soluzioni che possano soddisfare tutti e che soprattutto possano evitare possibili contenziosi. Sulla promozione delle prime tre dei gironi, invece, sarebbero tutti d’accordo.

Di sicuro da quella giornata dovrà venire fuori una idea da sottoporre all’attenzione del Consiglio Federale che si riunirà l’indomani. Insomma una settimana, la prossima, assolutamente decisiva e calda con la Reggina in attesa di capire quello che sarà e disponibile, secondo quanto dichiarato più volte, a qualsiasi soluzione.