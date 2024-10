Serie D: Acireale-LFA Reggio: prevendita settore ospiti, modalità e disponibilità biglietti

La squadra di Trocini dopo tre vittorie consecutive si prepara al nuovo turno infrasettimanale con la speranza di allungare ancora la striscia di vittorie che ad oggi sono tre consecutive. I tifosi amaranto fino ad oggi hanno sempre sostenuto il gruppo di calciatori in casa e fuori, anche la settimana scorsa nella complicata trasferta di Portici, vedremo quanti saranno ad Acireale dove i posti disponibili sono stati già ufficializzati: “Saranno 400 i posti disponibili nel settore ospiti per i tifosi reggini che vorranno seguire il match Acireale-LFA Reggio Calabria (ex Reggina), previsto per mercoledì 18 ottobre come recupero della seconda giornata del campionato di Serie D, girone I.

Sarà possibile acquistare i biglietti soltanto online, sulla piattaforma “Vivaticket, al costo di 10 euro più diritti di vendita (per questa ragione mercoledì 18, al botteghino, non saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti)”.

