Serie D, calciomercato: il Sambiase ci crede e prende un attaccante argentino

Quell’esordio vincente contro il Siracusa, il successo la partita dopo, poi qualche incidente di percorso che aveva fatto pensare al solito entusiasmo iniziale di una matricola e nulla più. E invece il Sambiase continua a dare dimostrazione di forza, qualità di gioco e macina punti. Dopo il pareggio al Granillo contro la Reggina sono state cinque le vittorie consecutive che oggi collocano la compagine calabrese al secondo posto della classifica alle spalle del Siracusa.

La squadra ci crede e la società pure, per questo motivo si è ritenuto di intervenire sul mercato per rinforzare la linea offensiva con l’acquisto di un attaccante:

“L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver raggiunto l’accordo per avvalersi delle prestazioni sportive dell’attaccante Facundo Maitini.

Classe 1997, Maitini è una punta centrale abile nel gioco aereo e nel concludere con entrambi i piedi. Inizia la sua carriera nell’Excursionistas (Primera C Argentina) poi, nella stagione 2022/23, il trasferimento in Italia, tra le fila del Rotonda, in Eccellenza, con cui vince il campionato e mette a referto 20 goal. L’anno seguente il passaggio all’Ilvamaddalena (Eccellenza Sardegna): anche qui vittoria del campionato e 12 goal. In questa prima parte di stagione, sempre con la maglia dell’Ilvamaddalena, nel girone G di Serie D, ha segnato una rete, nella sfida contro la Gelbison“.