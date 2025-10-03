Serie D: il Castrumfavara ha scelto il nuovo allenatore

Nonostante una buona partenza, i sette punti conquistati nelle prime cinque gare (tre all’esordio con la Reggina) e le ultime due gare perse immeritatamente contro Nissa e Vibonese, il Castrumfavara e il tecnico Infantino hanno deciso di separarsi attraverso la risoluzione consensuale del contratto. Già ingaggiato il nuovo allenatore:

Il comunicato

Nicola Terranova, classe 1974, è il nuovo allenatore dell’ASD CASTRUMFAVARA. Nel giro di poche ore la società gialloblu ha individuato nel valido tecnico di Mazara del Vallo il profilo giusto per affidare la panchina.

Terranova, in passato sulle panchine di Castrovillari (serie D), Gela (D), Folgore (D), Marsala (D), Mazara, Vittoria (eccellenza) Canicattì (eccellenza), Akragas (promossa in D) Nissa (promossa in D e serie D), dirigerà alle 15.00 il suo primo allenamento.

Questa mattina ha incontrato, nei locali dello stadio “Bruccoleri” i vertici della società gialloblu.

Nominato anche il nuovo direttore sportivo. Sarà Vincenzo Piazza, favarese, con un passato di giocatore in tante squadre ed anche con alcune esperienze da direttore sportivo, ad occuparsi dell’ area tecnica. La scelta di affidare a Piazza il delicato ruolo è stata fatta per l’ affidabilità, serietà e competenza dell’ uomo, componente dell’ area tecnica dall’ inizio del campionato.

Domani mattina, alle 11.30, dopo l’allenamento di rifinitura, la società presenterà alla stampa il mister Nicola Terranova e il D.S. Vincenzo Piazza.