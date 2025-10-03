Serie D: da Favara via tecnico e direttore sportivo. L’Acireale ha un nuovo allenatore

Sette punti nelle prime tre partite, compresa la sorprendente vittoria contro la Reggina. Poi quel successo sfiorato in casa della Nissa con due reti di vantaggio e risultato ribaltato in pieno recupero. La trasferta successiva sul campo della Vibonese e un’altra immeritata sconfitta per il Favara che qualche giorno dopo ha deciso di interrompere consensualmente il rapporto con il tecnico Infantino. Qualche ora dopo questa decisione, sono arrivate anche le dimissioni del Ds Catania.

Leggi anche

I comunicati

“L’ ASD CastrumFavara comunica di aver ratificato nel pomeriggio di oggi le dimissioni presentate dal Direttore Sportivo Salvatore Catania. La motivazione è legata a divergenze gestionali e tecniche sulla progettualità da portare avanti durante il proseguo del campionato.

Abbiamo chiesto al Direttore Sportivo di rivedere la sua decisione, ma le sue dimissioni oggi sono state irrevocabili.

A Catania il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questo avvio della stagione.

Un ringraziamento anche al dottor Giovanni Taverna, che per motivi di salute una settimana fa ci ha comunicato di non poter proseguire il suo impegno nella nostra area medica“.

“L’ ASD CastrumFavara comunica che in maniera consensuale si interrompe il rapporto contrattuale con Pietro Infantino, allenatore della prima squadra, e Dario Di Dio, allenatore in seconda. Ai due tecnici la società li ringrazia per l’ apporto e formula le migliori fortune.

Gli allenamenti della squadra saranno guidati da mister Francesco Fanara, allenatore della Juniores, Giovanni Costantino, preparatore dei portieri e Michele Gallo, preparatore atletico“.

Nuovo tecnico per l’Acireale

Un solo punto nelle prime cinque giornate e così l’Acireale ha deciso di esonerare il tecnico Coppa per ufficializzare nella giornata di ieri mister Pagana.

Il comunicato

“Giuseppe Pagana, originario di Troina, classe 1977, è il nuovo tecnico dell’Acireale. Già alla guida dei granata nel biennio 2019-2021 (49 partite, con la media di 1,80 punti), ha allenato Troina (dove sfiorò la promozione in Lega Pro nel 2017/2018, fermandosi solo ai calci di rigore nella sfortunata finale contro la Vibonese), Siracusa, Paternò, Rotonda ed Enna. È stato anche un ottimo attaccante, vantando presenze in Serie C1 e in Serie B, fino al ritiro nel 2016“.