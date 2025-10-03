Reggina: come se la giocherà Trocini contro il Ragusa? Possiamo solo ipotizzare

Prosegue il silenzio imposto dalla società e quindi nessuna conferenza stampa del tecnico

Continua il silenzio in casa Reggina. Nessuna dichiarazione ufficiale arriva dalla società, dal tecnico Trocini o dai calciatori e anche questa settimana si chiude senza conferenza stampa. Una scelta ormai diventata prassi, già adottata dopo la sconfitta interna con la Gelbison e ripetuta alla vigilia della sfida con il Savoia.

L’assenza di comunicazioni rende difficile avere indicazioni sulle condizioni della squadra e sugli eventuali indisponibili.

Le ipotesi di formazione

Di fronte a questo silenzio restano soltanto le ipotesi. Sicuri assenti sono gli squalificati Ferraro e Montalto, mentre per il resto del gruppo si presume la disponibilità generale.

Tra i pali dovrebbe esserci ancora Lagonigro, protagonista nell’ultima gara. In difesa resta da valutare la posizione del giovane Girasole, Rosario: se confermato, agirà sulla destra, altrimenti spazio a Palumbo. Al centro Domenico Girasole e l’insostituibile Blondett, con Gatto a presidiare la corsia mancina.

A centrocampo, reparto che finora ha mostrato le maggiori difficoltà, dovrebbe ricomporsi la linea formata da Barillà, Laaribi e Mungo, sempre che si decida di confermare Porcino esterno alto da una parte ed Edera dall’altra parte. In attacco Ragusa sembra destinato a partire ancora titolare nel ruolo di punta centrale, anche se non è escluso l’impiego del giovane Pellicanò.

Un clima di attesa

La scelta del silenzio da parte del club non passa inosservata. Da un lato priva tifosi e osservatori di elementi per valutare lo stato della squadra, dall’altro sembra indicare la volontà di concentrare tutte le energie sul campo. L’attesa resta dunque alta, in una fase di stagione in cui per la Reggina diventa sempre più urgente dare risposte concrete.