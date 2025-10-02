Ciccio Cozza: ‘La Reggina vincerà il campionato con tre giornate di anticipo’

Nuovo intervento dell’ex capitano e allenatore della Reggina Francesco Cozza, questa volta a radio Febea: “La Reggina vincerà il campionato con due-tre giornate di anticipo, perché l’organico superiore a tutte. Contro il Ragusa bisogna fare una partita da Reggina e cioè una squadra che deve sempre spingere e fare gol“.

“Troppo presto per discutere sulla rosa della Reggina, su Montalto o altro, perchè un giudizio lo si può dare tra sei-sette partite e secondo me in quella fase gli amaranto saranno in vetta. I campionati non si vincono dopo le prime cinque partite. Poi nel girone di ritorno, vuoi o non vuoi, la Reggina non perderà punti”.

Le attenzioni sull’attacco

“A me fanno ridere quelli che dicono “è andato via Barranco“. Al suo posto c’è Montalto, che uno dei calciatori più forti della D e non solo. Lui è un uomo d’area, se gli arrivano i palloni o ti procura rigori o fa gol, deve giocare il più vicino all’area di rigore. La Reggina ha i migliori attaccanti della categoria, Di Grazia, lo stesso Edera. Ad oggi, l’unica cosa che manca oggi alla Reggina è il possesso palla, oltre alla consapevolezza di essere la più forte di tutte”.