Reggina, Cozza: ‘L’ambiente? Ultimamente è cambiato. Ai miei tempi…’

Ospite della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, l’ex capitano e allenatore della Reggina Francesco Cozza. I passaggi che riguardano la squadra amaranto: “In queste prime cinque giornate di campionato quello che sembra evidente è l’equilibrio anche se secondo me la Reggina rimane la favorita numero uno. La classifica è corta, ma sarà importante riprendere il cammino già a partire da domenica contro il Ragusa.

L’ambiente? Ultimamente è cambiato tantissimo, non è quello dei miei tempi. Allora, nei momenti di difficoltà ci aiutavano, aiutavano la società e se si doveva fischiare, lo si faceva a fine partita. Adesso c’è parecchia insoddisfazione, non so cosa si pretende. Il tifoso intanto deve tifare, siamo solo alla quinta di campionato, alla fine si vedrà, ma bisogna fare di tutto per aiutare la squadra a vincere. La medicina migliore è sempre la vittoria. Chi non è contento di come vanno le cose, non vada allo stadio così non disturba chi cerca di fare il proprio lavoro e dà il massimo. Chi parte con l’idea di contestare, rimanga a casa, chi va al Granillo deve sostenere e tifare per la Reggina.

Trocini? Lui i calciatori li vede e li allena per tutta la settimana e le scelte devono essere accettate. E’ normale che qualcuno possa essere insoddisfatto, sugli Under lui ha fatto delle scelte anche per quello che riguarda i ruoli”.