Reggina, Cozza: ‘Under fuori ruolo, ma se i nomi importanti devono giocare…’

Altro passaggio di Francesco Cozza ospite della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, ha riguardato gli Under: “Sugli Under il mister ha fatto delle scelte anche per quello che riguarda i ruoli. Senza troppi giri di parole, andiamo sul concreto. Gli Under della Reggina sono buoni se tu li fi giocare dove sanno giocare. Se li adatti in ruoli dove non hanno mai giocato e di fronte hai avversari di qualità come quelli di Gelbison e Savoia fai fatica. Secondo il mio punto di vista bisognerebbe collocarli nelle zone di campo dove possono rendere meglio, se poi in quei ruoli hai la necessità di far giocare calciatori dai nomi importanti che non vuoi lasciare fuori, allora è sbagliato. Gatto è un’ottima mezzala, facciamolo giocare a centrocampo e sfruttiamo qualche Over in più dietro. Anche Pellicanò è un giocatore importante, non so perchè non sia stato preso in considerazione.

In queste prime cinque partite cosa si è notato maggiormente? Che nonostate la Reggina sia la squadra più forte, è l’unica che non riesce a fare tre passaggi di fila. Ritengo debba avere il settanta per cento del possesso palla, non puntare su lanci lunghi sperando nell’inserimento della mezzala. Montalto? Altro che problema, fategli arrivare la palla in area, o fa gol o si procura il rigore così come ha fatto”.