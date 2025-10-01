Derby Messina-Reggina: rischio divieto trasferta per i tifosi amaranto. Il comunicato
Per il momento l'invito è quello di non avviare la prevendita dei biglietti
01 Ottobre 2025 - 09:58 | Redazione
Le decisioni sulla gara sono state rinviate al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). Il Comitato dovrà decidere rispetto alla possibilità di consentire ai tifosi della Reggina di poter essere presenti in occasione del derby con Messina in programma il prossimo 12 ottobre o vietarlo.
Nell’ultimo incrocio tra le due squadre, ai supporters amaranto non fu consentito l’accesso al “San Filippo”. Un precedente che può pesare nella valutazione.
Il comunicato
“Gli incontri, “Perugia – Rimini” (Serie C, in programma l’11 ottobre 2025), “Cavese -Trapani” (Serie C, in programma il 12 ottobre 2025), “ACR Messina – Reggina” (Serie D, ir programma il 12 ottobre 2025), sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici pe non far avviare la vendita dei tagliandi“.