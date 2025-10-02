Reggina: è silenzio assoluto

In casa Reggina continua a regnare il silenzio. Nessuna comunicazione ufficiale filtra sul programma settimanale e resta da capire se, in vista del prossimo impegno, verrà convocata la consueta conferenza pre-partita di mister Trocini. Di solito la società informa la stampa nel pomeriggio del giovedì.

Un silenzio che pesa sugli organi di informazione e, di riflesso, sui tifosi, desiderosi di conoscere umori, stati d’animo e condizioni generali della squadra. Anche perché l’ambiente è certamente scosso dagli ultimi risultati e vorrebbe capire qualcosa in più rispetto a quelle ultime due espulsioni, che hanno coinvolto prima Ferraro e poi Montalto, episodi poco piacevoli.

La scelta di chiudersi potrebbe sembrare una penalizzazione per chi segue da vicino le vicende del club, ma se dovesse portare benefici interni, ben venga. Resta il fatto che la Reggina ha bisogno di ritrovarsi in fretta, sul piano tecnico e mentale, prima che il tempo diventi un nemico.

L’avvio di stagione, infatti, è stato negativo oltre ogni previsione. Ma guardando la classifica, si nota come anche le avversarie non abbiano avuto un passo esaltante. Proprio per questo gli amaranto hanno ancora margini per recuperare terreno. Toccherà alla squadra e al suo allenatore sfruttare questo momento per rialzarsi, prima che sia troppo tardi.