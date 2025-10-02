Reggina: ottobre mese pieno, tra campionato, Coppa Italia e il derby con il Messina

Il magro bottino raccolto nelle prime cinque giornate impone alla Reggina un cambio di passo immediato. La squadra amaranto ha bisogno di tornare subito al successo, perché se è vero che il campionato oltre a essere ancora lungo, sembra voler aspettare Barillà e compagni, è altrettanto vero che non sono consentiti ulteriori rinvii.

Leggi anche

Un campionato equilibrato

Le prime uscite hanno mostrato un dato evidente: non esistono gare semplici. In questo torneo regna l’equilibrio e tutti possono fare punti contro tutti. Per questo le prossime sfide non possono essere considerate più agevoli rispetto a quelle iniziali.

Un calendario fitto

Ottobre si presenta come un mese cruciale. Si parte domenica al Granillo contro il Ragusa, gara che assume i contorni di un vero e proprio obbligo di vittoria. A seguire, mercoledì, l’impegno in Coppa Italia in trasferta, prima del sentitissimo derby contro il Messina, fissato per domenica 12 ottobre.

La svolta necessaria

Il gruppo sa di dover invertire la rotta. Società, tecnico e calciatori sono consapevoli che servono punti e risultati concreti, non solo prestazioni. Il mese di ottobre diventa così un passaggio fondamentale per definire ambizioni e prospettive stagionali. Di seguito la grafica degli appuntamenti: