Serie D: come sarà la classifica con i tre punti in più alla LFA Reggio

Il match con il Lamezia Terme era stato definito come il crocevia della stagione per la squadra di Trocini. A prescindere dalla possibilità o meno di poter raggiungere la parte più alta della classifica, solo un successo avrebbe potuto comunque continuare a dare interesse al campionato degli amaranto, soprattutto tenendo conto della grande opportunità offerta dall’errore clamoroso commesso dal Città di S. Agata che, pur vincendo al Granillo, per pochi minuti del match ha giocato con tre Under anzichè quattro di fatto consegnando i tre punti a tavolino agli amaranto. Dopo il ricorso presentato dalla società, questo consentirà a Barillà e compagni di poter fare un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, guadagnando addirittura il quarto posto.

La classifica