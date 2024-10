Serie D: deciso il giorno per la composizione dei gironi

Ufficializzato anche l'orario. Tutto in diretta sull'account Instagram della LND

Con un brevissimo comunicato la LND ha comunicato giorno e orario scelti per la composizione dei nove gironi dei campionato di serie D. C’è molta curiosità nel capire soprattutto dove verranno collocate le squadre campane. Reggina e Siracusa sperano di non avere nel girone I compagini come la Nocerina o la Scafatese.

Il comunicato

“Ancora 24 ore prima di conoscere come sarà la Serie D 2024/2025: i nove gironi del campionato prenderanno ufficialmente forma domani (ore 13.30) in diretta sull’account Instagram della Lega Nazionale Dilettanti instagram.com/legadilettanti”.