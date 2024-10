Serie D, Cozza: ‘Siracusa più forte del Trapani’. Il suo commento sulla LFA Reggio

Il giorno del suo cinquantesimo compleanno Ciccio Cozza è intervenuto a Radio Antenna Febea. Con lui si è fatto il punto sul campionato di serie D: “Mi trovavo di passaggio al Granillo con mio figlio, poi sono arrivati i dirigenti e la squadra per allenarsi. Ho letto commenti allucinanti, Trocini è bravissimo, quello è stato un incontro casuale. Noi arbitri della promozione? La squadra amaranto all’andata con le grandi formazioni ha quasi sempre perso, in trasferta sarà più difficile, anche se speriamo riesca continuare la striscia di vittorie. Il Siracusa per me è la squadra più forte del campionato, anche più del Trapani. La LFA Reggio è una società nuova e non è facile in questa categoria, magari se avesse fatto punti all’andata contro le grandi, forse avrebbe potuto ancora lottare per qualcosa di importante.

Ma nulla va rimproverato ai dirigenti, sono bravi e competenti, se avessero avuto più tempo, avrebbero costruito un organico per vincere. Diamo tempo a questa società, in silenzio stanno lavorando molto, hanno i canali giusti e fatto calcio a questi livelli. Già da adesso è importante costruire per il futuro e secondo me lo stanno facendo. Il campionato l’anno prossimo si può vincere, i calciatori giusti vanno bloccati adesso. La tifoseria reggina merita come minimo la serie B ma anche la A”.