Serie D, altro scossone in casa Messina: via il direttore sportivo

“La società ACR Messina 1900 comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo, il Sig. Luca Evangelisti.

La società desidera rivolgere a Luca un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per la dedizione dimostrata nei confronti della squadra e del progetto giallorosso.

La gestione dell’area tecnico-sportiva sarà affidata, in via diretta, al Direttore Generale Morris Pagniello, che si occuperà di coordinare il settore in questa fase“.

Non omologato il risultato di Messina-Gelbison

Non è ancora chiusa la vicenda di Messina-Gelbison, gara della 29ª giornata del girone I di Serie D terminata sul campo con il successo per 2-1 della formazione campana. Nel dispositivo pubblicato il 31 marzo, il Giudice Sportivo ha preso atto del preannuncio di ricorso del club siciliano ai sensi dell’articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, riservandosi quindi ogni decisione di merito e lasciando per ora il risultato senza omologazione.

Al centro del caso c’è la posizione del centrocampista Gabriel Chironi, finito nel mirino del Messina. Secondo quanto contestato dalla società giallorossa, il calciatore argentino avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica dopo aver raggiunto la quota di cinque ammonizioni stagionali: tre collezionate nella prima parte di stagione con la Sancataldese e altre due dopo il trasferimento alla Gelbison. Nonostante questo, Chironi è stato regolarmente inserito in distinta e ha anche preso parte alla sfida del “Franco Scoglio”.

Adesso sarà la giustizia sportiva a chiarire se le ammonizioni maturate in due squadre diverse, ma nello stesso campionato, dovessero o meno produrre automaticamente la squalifica. Un nodo tutt’altro che secondario, perché da questa interpretazione può dipendere il destino della partita e, di riflesso, anche gli equilibri della classifica del girone I.