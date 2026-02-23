Serie D: ottimo esordio in panchina per Francesco Cozza

E’ tornato sulla panchina di un Acireale che sembrava totalmente allo sbando dopo le ultime vicissitudini che hanno portato oltre alla squalifica del campo e di un paio di giocatori importanti, anche una serie di sconfitte e il saluto al tecnico Morelli. Francesco Cozza è partito alla grande vincendo una gara sulla carta complicata contro il Milazzo. 3-1 netto per i granata che in virtù di questi tre punti, superano il Messina in classifica e si avvicinano alla zona salvezza.