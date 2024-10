Serie D: a gennaio sei partite, ma la LFA Reggio ne gioca quattro

Si riparte. Il campionato di serie D sta per ultimare il periodo di vacanza legato alla pausa natalizia, anche se ormai da diversi giorni tutte le squadre hanno ripreso le sedute di allenamento. Il Trapani sarà la squadra da battere, comanda la classifica con quattro punti di vantaggio sul Siracusa ed intende proseguire la propria marcia puntando a rinforzare ulteriormente il proprio organico. La LFA Reggio Calabria ha chiuso benissimo il 2023, con quattro vittorie consecutive ed il consolidamento della quarta posizione in classifica che oggi significa partecipazione certa al play off. “Vogliamo tornare al professionismo, in un modo o nell’altro“, lo ha ribadito più volte nei suoi interventi il DG Ballarino, facendo un chiaro riferimento con il concetto di ‘altro’, a possibili ripescaggi qualora se ne creassero le opportunità.

Nel frattempo c’è da ripartire con il campionato e da giorno 7 gennaio sarà ripresa per tutti, tranne che per gli amaranto e la Sancataldese. Un calendario che non è stato riformulato e che conferma la sua stranezza in questa prima parte dopo il giro di boa, con sei partite nel solo mese di gennaio. La squadra di Trocini ne giocherà quattro, dovendo osservare due turni di riposo, il primo alla ripresa, il secondo in occasione della giornata in cui si gioca l’infrasettimanale.

Il programma delle gare

14 gennaio: LFA Reggio – Acireale

21 gennaio: LFA Reggio – San Luca

28 gennaio: Siracusa – LFA Reggio

31 gennaio: LFA Reggio – Portici