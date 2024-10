Serie D: la Gioiese non torna a casa. Con l’Acireale ancora in campo neutro

Il presidente della Gioiese Filippo Martino era certo di poter riportare la sua squadra nuovamente a casa per questo finale di stagione e soprattutto a partire dalla sfida contro l’Acireale, importantissima per tentare di iniziare la scalata verso l’impresa. Attraverso un comunicato ufficiale, invece, si apprende che sarà ancora campo neutro: “Si disputerà al “Gianni Renda” di Sambiase la gara casalinga che la Gioiese dovrà sostenere contro l’Acireale. L’incontro valevole per la 28ª giornata del girone I di Serie D, sarà regolarmente aperto al pubblico. I biglietti validi per assistere al match che si disputerà domenica 25 febbraio, alle ore 14:30, saranno disponibili, oltre che al botteghino nel giorno della partita, anche in prevendita sulla piattaforma ETES“.