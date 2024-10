Serie D: Giudice Sportivo, stangata per Buscè. Squalifiche e multe per Gioiese e Vibonese

Entra in diffida il capitano della squadra amaranto Barillà, ancora un giallo per Mungo

Decisioni pesanti quelle prese dal Giudice Sportivo nei confronti del tecnico della Vibonese Buscè, poi squalifiche e provvedimenti anche per i dirigenti di Gioiese e Vibonese.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA – TRIOLO FRANCESCO, ABBATE DANILO (NUOVA IGEA VIRTUS), IELO DEMETRIO GABRIELE (GIOIESE 1918), PORCARO PASQUALE (RAGUSA CALCIO), ONRAITA ARCE FACUNDO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

PROVVEDIMENTI verso ALLENATORI e DIRIGENTI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 1/2024 – VENTRA GAETANO (dir. GIOIESE 1918) “Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco e aver colpito con un pugno un calciatore avversario; RAMONDINO FRANCESCO (ds VIBONESE CALCIO S.R.L.) Per aver protestato reiteratamente, con atteggiamento minaccioso e gesti irridenti all’indirizzo del Direttore di gara e di un A.A.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28/11/2023 – BAGALA DOMENICO (GIOIESE 1918) “Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato”

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE – BUSCE ANTONIO (all. VIBONESE CALCIO S.R.L.) Per avere profferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA – TROMBINO DANIELE (coll. tecnico CANICATTI) Per comportamento non regolamentare, allontanato.

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA’:

Euro 200,00 GIOIESE 1918 Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo.

Il capitano amaranto Barillà entra in diffida dopo la quarta ammonizione, continuano i cartellini gialli anche per Mungo che in totale ha raggiunto quota sette.