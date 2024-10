Calcio: infortunio all’assistente del direttore di gara. Cosa è successo in Portici-LFA Reggio

Non capita spesso, ma quando succede il regolamento parla chiaro. Durante il match tra il Portici e la LFA Reggio Calabria, si infortuna uno dei due assistenti del direttore di gara, esattamente quello posizionato al di sotto della tribuna. In un primo momento si capisce poco rispetto all’intervento dell’arbitro che decide di fermare il gioco, dirigendosi verso la panchina della squadra amaranto. In realtà è stato richiamato dal suo collaboratore costretto a fermarsi probabilmente per un guaio muscolare.

A quel punto viene invitato anche l’altro assistente ad accomodarsi fuori, mentre le due bandierine vengono consegnate ad altrettanti esponenti delle squadre, una per parte. Il signor Pizzi di Bergamo aumenta così le proprie responsabilità sulle decisioni da assumere, perchè da quel momento è lui a decidere ogni cosa, dalla rimessa laterale alla cosa più difficoltosa, il fuorigioco. Per fortuna nessun episodio dubbio, ma il match poteva esserne condizionato. Anche questa è la serie D.