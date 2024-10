Serie D: LFA Reggio, il primo gol di Bolzicco. I risultati e la classifica

Il primo gol in amaranto di Bolzicco, l’esordio di Porcino, il primo successo in Sicilia per la squadra di Trocini. Tre punti che servono ad allontanare polemiche e che rappresentano una risposta signficativa alla brutta prestazione di domenica scorsa contro il Real Casalnuovo. In testa vincono tutte, Trapani, Siracusa e Vibonese.

I risultati della giornata

Canicattì – LFA Reggio Calabria 0-1

Castrovillari – Siracusa 1-3

Trapani – Portici 2-0

Locri – Nuova Igea 2-1

Ragusa – Licata 2-1

Città di S. Agata – Gioiese 6-0

Real Casalnuovo – Acireale 2-1

Vibonese – S. Luca 5-1

Riposano: Sancataldese e Akragas

Classifica

Trapani 38

Siracusa 36

Vibonese 35

Real Casalnuovo 28

Licata 25

LFA Reggio Calabria 23

Città S. Agata 23

Ragusa 22

Akragas 20

Canicattì 18

Acireale 17

Sancataldese 17

Nuova Igea 17

Locri 14

Portici 11

San Luca (-1) 6

Gioiese 4

Castrovillari (-1) 4