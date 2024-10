LFA Reggio, Pellegrino: ‘Ci servirebbe ogni tanto un pò di positività’

Dopo tanto tempo, torna a parlare il Ds della LFA Reggio Calabria Maurizio Pellegrino: “C’era tanta pressione, sapevamo di non poter sbagliare, ma non dimentichiamoci che questa squadra per come è stata costruita, richiede tempo e pazienza, io sono fiducioso. Bisogna guardare a programmare anche da questa stagione e quindi un mercato di prospettiva, senza isterismi, fretta e con grande equilibrio.

Ci sarà movimento in questa sessione di calciomercato ma ripeto, equilibrato pensando al prossimo campionato. Siano consapevoli che al primo errore si esasperano gli animi, il tempo c’è per progettare, ma questa è diventata ormai una parola abbandonata a se stessa. Nessuno pensa di non lavorare 24 su 24 in funzione di una buona programmazione, anche se non sempre le cose vanno per come uno le pensa, ci servirebbe ogni tanto anche un pò di positività, io devo essere lucido sempre. Se non guardassi alla parte più vera, alla passione, alle contestazioni giuste non farei questo mestiere, ma solo le stesse persone che vedono i sacrifici ed il lavoro che stiamo facendo“.