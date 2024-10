LFA Reggio, Porcino: ‘Farà piacere riavere il nome Reggina, ma giochiamo con l’amaranto, al Granillo e siamo al S. Agata…”

E’ tornato con una gran voglia di indossare nuovamente la maglia amaranto e questo pomeriggio ha fatto il suo esordio sul campo di Ravanusa contro il Canicattì. Toti Porcino ha giocato una buona gara ed il suo ritorno ha fatto il pari con il ritorno alla vittoria della compagine reggina.

“E’ stata una vittoria importantissima, in settimana siamo stati toccati nell’orgoglio, adesso bisogna tornare a vincere in casa. Il mister mi ha chiesto di giocare da mezzala, io ho risposto, anche in porta. Appena c’è stata la possibilità di tornare ho avuto ampia disponibilità da parte di tutta la società. Noi dobbiamo giocare ogni partita per vincerla, poi a fine stagione vedremo, sicuramente diremo la nostra. I tifosi nostri rispondono sempre presente, oggi erano qui dopo la contestazione. In futuro farà piacere avere il nome Reggina in futuro, ma giochiamo con l’amaranto, al Granillo e siamo al S. Agata…“