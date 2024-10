Serie D: LFA Reggio, altra occasione sprecata. I risultati e la classifica

Un’altra occasione gettata al vento per la LFA Reggio Calabria, fermata in casa dopo il San Luca anche dal Portici, nella giornata in cui tutte le dirette concorrenti non sono riuscite a fare risultato pieno. Inconsistenza offensiva e diverse occasioni da gol sprecate hanno fatto la differenza e ne è venuto fuori un altro pari. Il Trapani che vince non fa più notizia, prova a tenere il passo il Siracusa, corsaro ad Acireale.

Leggi anche

I risultati della giornata

Akragas – Castrovillari 5-1

Canicattì – Ragusa 3-1

Acireale – Siracusa 1-2

LFA Reggio Calabria – Portici 2-2

Locri – S. Agata 1-1

Real Casalnuovo – Trapani 1-2

Sancataldese – Gioiese 1-0

Nuova Igea – Licata 4-0

Riposano: Vibonese e San Luca

La classifica