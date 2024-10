Serie D: la LFA Reggio conserva il quarto posto grazie all’Akragas. La nuova classifica

Nella giornata in cui la LFA Reggio ha disputato il peggior secondo tempo del suo campionato ed è uscita battuta dal terreno del Città di S. Agata nello scontro diretto, due gare per motivi diversi non si sono giocate. Una di queste ha visto Akragas e Real Casalnuovo scendere in campo questo pomeriggio con i padroni di casa che si sono imposti per 1-0. In virtù di questo risultato la compagine amaranto riesce a conservare il quarto posto in classifica in condominio proprio con il Città di S. Agata, ma grazie a quel 3-0 a tavolino dell’andata, con una migliore differenza reti negli scontri diretti. Mercoledi la giornata si completerà con San Luca-Portici.

La classifica