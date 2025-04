Locri-Reggina: dove e come vedere la partita

Un’altra partita complicata per la Reggina che in trasferta affronterà il Locri, ultimo in classifica ma con la necessità di fare punti per provare ad evitare la retrocessione. Sarà battaglia come Girasole e compagni sono abituati ad affrontare in queste ultime settimane, sapendo comunque di dover vincere per continuare a sperare. I calciatori amaranto saranno accompagnati da una straordinaria presenza di tifosi al seguito, come sempre accade quando si gioca fuori casa.

Dove e come vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.