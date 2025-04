Serie D: tre giornate tutte da vivere in testa e in coda. Il programma e la classifica

La Reggina in trasferta contro il Locri con quasi 1000 tifosi al seguito

Tre giornate ancora per decidere il destino di molte squadre perchè sono ancora diverse quelle con obiettivi da raggiungere, sia in testa che in coda. Nella parte più alta è decisamente interessante il duello tra il Siracusa e la Reggina adesso distanti un solo punto, mentre nella parte più bassa della graduatoria battaglia serrata con diverse compagini coinvolte.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Ragusa

Pompei – Acireale

Locri – Reggina

Nissa – Enna

Sambiase – Licata

Sancataldese – Città di S. Agata

Scafatese – Nuova Igea

Siracusa – Paternò

Riposa: Vibonese

Leggi anche

La classifica



Siracusa 69

Reggina 68

Scafatese 56

Sambiase 50

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 42

Nuova Igea 37

Pompei 35

Ragusa 34

Acireale 32

Sancataldese 31

Favara 29

Enna 28

Licata 25

Città di S. Agata 24

Locri 22