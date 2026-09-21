Reggio, l’imbuto di via Cardinale Portanova blocca le ambulanze dirette al GOM: la proposta di CityNow

Traffico a Reggio Calabria. Tra le innumerevoli strade in città note per il rallentamento continuo e la marcia perlopiù ‘a passo d’uomo’, ce n’è una che condanna migliaia di cittadini.

Parliamo dello svincolo autostradale in direzione Sud-Nord di via Cardinale Portanova, una delle principali vie di accesso al GOM. Dall’uscita dell’autostrada all’ingresso del Pronto Soccorso ci sono appena poche centinaia di metri. Un tratto breve che, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso, può trasformarsi in una vera e propria trappola. E nei casi più gravi ogni secondo può essere prezioso.

Via Cardinale Portanova, il nodo del traffico davanti al GOM

Chi percorre quotidianamente la strada conosce bene il problema. Il flusso dei veicoli provenienti dall’autostrada si somma al traffico ordinario e alla presenza di auto parcheggiate lungo la carreggiata, riducendo ulteriormente gli spazi disponibili. Il disagio riguarda tutti gli automobilisti, ma assume un peso completamente diverso quando in coda resta bloccata un’ambulanza.

I mezzi del 118, pur utilizzando sirene e lampeggianti, possono incontrare grosse difficoltà a superare le vetture ferme quando materialmente manca lo spazio necessario per liberare un corridoio.

Ed è proprio questo il punto sul quale sarebbe necessario intervenire.

Una corsia riservata alle ambulanze per raggiungere il Pronto Soccorso

Una delle ipotesi da sottoporre all’attenzione dei tecnici potrebbe essere la realizzazione di una corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso nel tratto compreso tra lo svincolo e l’ingresso del GOM.

La prima misura dovrebbe riguardare la sosta delle automobili sul lato sinistro della strada procedendo in direzione dell’ospedale, verificando se la sua eliminazione possa già consentire un miglioramento della circolazione.

Contestualmente, potrebbe essere valutata tecnicamente anche la possibilità di ridimensionare, o dove possibile eliminare, parte del marciapiede presente sullo stesso lato, così da recuperare spazio sufficiente per realizzare una corsia preferenziale destinata esclusivamente alle ambulanze.

Ambulanze ferme a pochi metri dall’ospedale, un problema che dura da anni

Pensare che un’ambulanza possa riuscire a percorrere chilometri in emergenza e poi restare ferma nel traffico a circa 200 metri dal Pronto Soccorso rappresenta una criticità che non può essere considerata normale.

Non si tratta, quindi, soltanto di rendere più scorrevole il traffico di via Cardinale Portanova.

Si tratta di individuare un percorso che permetta ai mezzi del 118 di avere un accesso rapido e costantemente libero verso il Grande Ospedale Metropolitano, indipendentemente dall’orario e dalle condizioni della viabilità.

La questione è sotto gli occhi della città da anni. Migliorare la viabilità dello svincolo di via Cardinale Portanova significa anche tutelare il diritto alla salute e permettere ai soccorritori di non perdere secondi preziosi. Un’emergenza nell’emergenza sulla quale è arrivato il momento di intervenire.