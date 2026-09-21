Calabria Coast to Coast, l’impresa di quattro amici da Soverato a Pizzo – FOTO

Dallo Ionio al Tirreno in un solo giorno: quattro amici, 55 km e 2.000 metri di dislivello. Una sfida durissima attraverso il cuore della Calabria

Quattro amici calabresi – Giuseppe, Piergiorgio, Gennaro e Rinaldo – hanno portato a termine un’intensa e suggestiva avventura a piedi lungo il percorso “Calabria Coast to Coast”.

Nella giornata di domenica 20 settembre 2026, il gruppo si è cimentato in una straordinaria camminata che ha attraversato l’intera regione dall’Ionio al Tirreno, partendo dalle spiagge della costa di Soverato per raggiungere il traguardo situato nel caratteristico comune di Pizzo.

L’impresa ha visto i quattro protagonisti percorrere una distanza complessiva di ben 55,0 chilometri, affrontando un dislivello positivo di ben 2.000 metri.

L’itinerario ha messo alla prova la loro resistenza e la loro determinazione, regalando scenari naturali mozzafiato lungo i sentieri interni del territorio calabrese.

Il cammino si è svolto nell’arco di 9 ore, 10 minuti e 00 secondi, toccando diversi territori dell’entroterra tra cui le località di Montepaone e Girifalco lungo le direttrici SS182 ed SS110.

Questo affascinante viaggio a piedi rappresenta un’iniziativa all’insegna della natura, dell’amicizia e dello spirito di sfida, che ha permesso di collegare le due sponde del territorio regionale in un’unica ed esaltante giornata dedicata al trekking e all’escursionismo più autentico.

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L’avventura dei quattro escursionisti testimonia la bellezza incontaminata dell’entroterra calabrese e la forza di un legame capace di trasformare una semplice passione in un’impresa sportiva memorabile per tutto il gruppo.