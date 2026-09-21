Suppletive, il Pd: ‘Da Cannizzaro a Occhiuto, le Istituzioni ridotte a una questione personale’

Lo afferma la Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria.

“È una dichiarazione che finisce per certificare proprio il problema che abbiamo denunciato fin dall’inizio. Roscioli viene presentato agli elettori non per ciò che rappresenta per Reggio e per il territorio, ma come il sostituto di Cannizzaro, il suo riferimento “h24” in Parlamento. In pratica, non riuscendo a rendere presentabile politicamente un candidato estraneo al territorio, si chiede ai reggini di votarlo per interposta persona. Più che un’elezione suppletiva, una delega in bianco. Ma il problema va oltre la singola vicenda elettorale. Nelle stesse ore arriva infatti la notizia che la Regione Calabria ha deciso di appellare davanti al Consiglio di Stato la pronuncia del Tar sulla vicenda dei sottosegretari regionali. Una battaglia giudiziaria che continua per difendere due figure di nomina presidenziale, prive persino del diritto di voto in Giunta, per le quali sono previste indennità per oltre 347 mila euro l’anno, cui si aggiungono i costi delle strutture di supporto. Il referendum è stato convocato per il 29 novembre e i calabresi potrebbero essere chiamati a pronunciarsi direttamente. Eppure, invece di prendere atto della situazione e riportare la questione in Consiglio regionale, Occhiuto continua sulla strada dei ricorsi. Tutto questo mentre la Calabria deve affrontare emergenze ben più concrete: sanità, trasporti, infrastrutture, lavoro, spopolamento e servizi”.