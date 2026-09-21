Reggio Calabria Film Fest: vent’anni di cinema, formazione e grandi ospiti – FOTO

Dal 21 al 26 settembre proiezioni, incontri e laboratori. Franzì: "Portiamo Reggio nel cinema e il cinema a Reggio". Geria: "Vi racconto un aneddoto..."

Il Reggio Calabria Film Fest compie vent’anni e celebra il traguardo con un’edizione che punta a rafforzare il legame tra cinema, territorio e formazione. La XX edizione, in programma dal 21 al 26 settembre 2026, è stata presentata a Palazzo Alvaro alla presenza, tra gli altri, del direttore del Festival Michele Geria, del direttore artistico Gianlorenzo Franzì e della consigliera comunale Luisa Curatola.

Sei giorni di proiezioni, incontri, laboratori e confronti con attori e registi, con Piazza De Nava al centro degli appuntamenti serali e diverse altre location cittadine coinvolte nel programma. Madrina dell’edizione sarà Ludovica Nasti, a Reggio Calabria dal 24 settembre e anche componente della giuria di Next Actor Calabria, il contest dedicato ai nuovi talenti dell’audiovisivo calabrese.

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Geria: “Vent’anni di sacrifici, ma anche tante soddisfazioni”

Per Michele Geria il ventennale rappresenta inevitabilmente un momento nel quale guardare indietro, ma soprattutto capire quale direzione prendere nei prossimi anni.

“Se vent’anni fa mi avessero detto che avremmo festeggiato i vent’anni del Festival sul nostro Lungomare non ci avrei creduto”, ha raccontato Geria ricordando una Reggio Calabria profondamente diversa, con il Lungomare ancora interessato dai cantieri.

“Siamo arrivati fin qui con tanti sacrifici, ma anche con tante soddisfazioni. Siamo stati annoverati tra i primi dieci festival d’Italia. Celebrare i vent’anni non significa soltanto raggiungere un traguardo, ma fare anche una verifica di tutto il lavoro realizzato fino ad oggi e di quello che vogliamo ancora fare”.

Il filo conduttore scelto per il ventennale è “Identità Viva. Bellezza Eterna”, accompagnato dalla definizione di Festival dello Stretto.

Un’identità che, secondo Geria, passa inevitabilmente anche attraverso la valorizzazione dei protagonisti reggini della storia del cinema.

L’omaggio a Leopoldo Trieste

La ventesima edizione sarà infatti dedicata a Leopoldo Trieste, attore, regista e sceneggiatore nato a Reggio Calabria nel 1917, protagonista nel corso della sua carriera di importanti produzioni italiane e internazionali.

“È nato e cresciuto a Reggio Calabria, ma ha frequentato i migliori set del mondo. Ha lavorato con grandi protagonisti del cinema, da Fellini a Francis Ford Coppola e Tornatore”, ha spiegato Geria.

Un esempio utilizzato dal direttore anche per evidenziare un altro degli obiettivi della manifestazione: offrire occasioni concrete di formazione ai giovani che vogliono lavorare nel settore audiovisivo.

“Il Festival non è soltanto proiezioni e incontri con attori e registi, ma è anche formazione”.

In questa direzione si inseriscono la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e quella con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, che ospiteranno workshop e laboratori durante le giornate della manifestazione.

Nel programma rientra anche Next Actor Calabria, iniziativa dedicata alla ricerca di nuovi attori, attrici e stand-up comedian calabresi. Per il talento selezionato è prevista una borsa di studio presso l’Accademia Cinema Aperto di Roma.

Franzì: “Portare Reggio nel cinema e il cinema dentro Reggio”

A raccontare la filosofia dell’edizione è anche il direttore artistico Gianlorenzo Franzì, che ha sottolineato l’identità particolare costruita negli anni dal Reggio Calabria Film Fest.

“Mi fa molto piacere lavorare anche a un altro festival rispetto al mio, perché ci si rende conto di quanto possano essere differenti le identità delle manifestazioni a seconda di come vengono costruite”.

Per Franzì, quella reggina ha una caratteristica precisa.

“Il Reggio Calabria Film Festival è molto interessante e ricco proprio perché affonda le proprie radici nel territorio e contemporaneamente cerca di portare Reggio Calabria nel cinema e il cinema a Reggio Calabria“.

Grande attenzione sarà riservata al mestiere dell’attore e alla formazione.

“Tutti gli incontri di queste serate saranno incentrati soprattutto sul mestiere degli attori. Ci saranno molti laboratori e si cercherà di far vivere dentro Reggio Calabria anche il modo in cui nasce e si gira un film”.

Tra i protagonisti annunciati figurano Iaia Forte e Giampaolo Morelli, oltre a numerosi registi dei cortometraggi in concorso. Il programma generale comprende anche Marcello Fonte, Max Mazzotta e Sonia Bruganelli.

“Ognuno porterà un tassello della propria esperienza per rendere ancora più forte il legame tra cinema e città. Il Festival vuole essere qualcosa di pulsante, che si rinnova continuamente e crea uno scambio tra Reggio Calabria e il cinema”, ha aggiunto Franzì.

Curatola: “Cinema significa cultura, turismo e promozione del territorio”

A rappresentare l’amministrazione comunale durante la presentazione è stata la consigliera Luisa Curatola, che ha evidenziato il valore raggiunto dalla manifestazione dopo vent’anni di attività.

“Se una manifestazione arriva a festeggiare le candeline dei vent’anni significa che è stata ben gestita e organizzata nel corso del tempo. Tutto ciò che ha a che fare con cultura, spettacolo, formazione e promozione dell’immagine del nostro territorio merita apprezzamento e riconoscimento”.

Per Curatola, il Film Fest si inserisce nel percorso di eventi ospitati dalla città durante gli ultimi mesi, con effetti che vanno oltre l’aspetto strettamente culturale.

“Evento vuol dire movimento, turismo e indotto. Una manifestazione di questo spessore e di questa visibilità è importante perché il cinema riesce ad attirare e coinvolgere tutte le generazioni”.

La consigliera ha posto l’accento anche sulla capacità del cinema di conservare memoria e identità.

“Il cinema rappresenta l’immortalità della storia, dei contenuti, dei sentimenti, degli eventi e dei territori. È bello e importante che questa manifestazione continui a rinnovarsi”.

Piazza De Nava cuore del Reggio Calabria Film Fest

Tra gli elementi centrali della XX edizione ci sarà anche il rapporto con i luoghi simbolo della città. Piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale, diventerà uno dei principali palcoscenici del Festival.

“È una piazza storica, alle spalle del nostro famoso Museo, e si presta molto bene a questo tipo di manifestazione”, ha spiegato Curatola.

Il Festival coinvolgerà infatti il MArRC, l’Arena di Piazza De Nava, l’Università Dante Alighieri, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti e Boutique Rocca. Le proiezioni serali sono previste alle 19.45 e alle 21.30, mentre la cerimonia conclusiva si svolgerà sabato 26 settembre all’Arena di Piazza De Nava.

Nel corso delle sei giornate spazio al concorso Millennial Movie, alla sezione “L’arte e il mestiere dell’attore”, alle proiezioni fuori concorso di CiakAlabria, agli incontri con gli ospiti e alle attività formative.

Vent’anni dopo la prima edizione, il Reggio Calabria Film Fest prova così a consolidare la propria identità: non soltanto portare attori e registi sullo Stretto, ma creare occasioni affinché Reggio Calabria possa diventare sempre di più luogo di formazione, produzione e crescita di nuovi professionisti del cinema