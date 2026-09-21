Reggina: la grande e sorprendente notizia sul giovane Toscano arriva da Gigi Sagliocco

La Reggina lo ha presentato come calciatore in prestito dal Genoa: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Toscano, proveniente dal Genoa CFC. Per il terzino sinistro classe 2008, nativo di Genova, due stagioni da titolare prima nell’Under 17 e poi nell’Under 18 del Grifone, per un totale di cinquantotto presenze, cinque reti e due assist vincenti. Per quanto concerne la scorsa stagione, da segnalare anche due presenze nella Viareggio Cup. A Filippo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Oggi, attraverso la voce di Gigi Sagliocco agente e collaboratore della EpicSports Italy di Francesco Facchinetti, abbiamo invece appreso nel corso di un intervento su Radio Touring in “Mezzogiorno Amaranto”, che l’esterno mancino è interamente di proprietà della società amaranto: “Il gol realizzato da Toscano contro la Vigor Lamezia, è l’espressione della dedizione e della concentrazione del ragazzo, perchè farsi trovare pronti in quella situazione su un campo così difficile, vuol dire tanto per un 2008. E’ un vero treno, numeri di inizio campionato impressionanti. Il calciatore è della Reggina a titolo definitivo, è arrivato dal Genoa firmando un contratto biennale. Quando è arrivata la chiamata della Reggina, ho detto al ragazzo, vai, questa è la svolta della tua vita. Reggio è una piazza storica, tifoseria di tutto rispetto. L’ho convinto, con il Ds Romairone abbiamo trovato la quadra, su di lui c’erano tantissime squadre”.