Serie D, Locri: il nuovo allenatore (un ritorno) e il silenzio stampa

Due batoste in due giorni. La prima inattesa arriva alla vigilia del match contro la capolista, con la decisione irrevocabile di mister Zito di dimettersi dall’incarico di allenatore del Locri. La seconda nel momento in cui la squadra è scesa in campo ed è stata sonoramente battuta dal Siracusa con il punteggio di 7-0. Matura così la decisione da parte della società di affidare la squadra nuovamente a mister Scorrano.

Il comunicato

“L’A.C. Locri 1909 comunica che, a seguito delle dimissioni irrevocabili di mister Domenico Zito, lo stesso non è più l’allenatore della prima squadra.

Il nuovo allenatore della squadra sarà mister Umberto Scorrano, che prenderà immediatamente in carico il ruolo di tecnico.

A partire da oggi, l’A.C. Locri 1909 entrerà in silenzio stampa fino a nuove comunicazioni ufficiali“.