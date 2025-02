Calcio, clamoroso a Locri: Zito si dimette alla vigilia della sfida con il Siracusa

"Non ci sono più le condizioni minime per poter svolgere il mio ruolo con la dovuta serenità", le parole di Zito. La lettera e le motivazioni dell'addio

Fulmine a ciel sereno in casa del Locri. Il tecnico Domenico Zito ha rassegnato le dimissioni a poche ore dall’importante sfida con il Siracusa.

Nella seguente lettera, le motivazioni che hanno portato Zito a rimettere l’incarico.

“Con immenso rammarico in data odierna dopo aver svolto l’allenamento di rifinitura, rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni da allenatore del Locri, mio malgrado ho dovuto constatare che non vi sono più le condizioni minime per poter svolgere il mio ruolo con la dovuta serenità, presupposto essenziale per un professionista quale mi ritengo.

Il rispetto dei ruoli è imprescindibile in qualsiasi lavoro, a maggior ragione quando settimanalmente sei chiamato a fare delle scelte. Per questi motivi e per il bene primario che è rappresentato dal mantenimento della categoria del Locri, credo sia giusto farmi da parte.

Infine voglio ringraziare tutte le splendide persone che ho conosciuto in questi tre mesi e ve ne nono state davvero tante, ringrazio inoltre il mio staff e tutti i calciatori che ho avuto la fortuna di allenare e infine i tifosi del Locri che sin da subito mi hanno manifestato stima ed affetto ed in ogni dove hanno dato dimostrazione che il senso di appartenenza verso la squadra della propria città non ha eguali in nessun posto del mondo.

Un grande abbraccio a tutti e vi chiedo scusa se non sono riuscito a dare quello che dovevo”.

Con affetto, mister Domenico Zito.