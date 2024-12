Serie D: il Locri ha scelto il successore di Francesco Cozza

Dopo la turbolenta separazione tra i Locri e il tecnico Francesco Cozza, il presidente Cesare Polifroni ha scelto il suo successore che sarà già in panchina domenica con la compagine amaranto che affronterà in casa l’Enna. Si tratta di Domenico Zito, ex Reggina, vecchia conoscenza del calcio dilettantistico. Il massimo dirigente: ‘Siamo felicissimi di presentare il nuovo allenatore dopo una settimana alquanto travagliata. La nostra nuova giuida che tornerà a farci volare in alto, di questo ne sono convinto io come tutta la dirigenza. Volevo ringraziare mister Caridi per il lavoro svolto in questa settimana, locrese doc‘.

