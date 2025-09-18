Serie D: il futuro del Messina è appeso a un filo. Ultimi tentativi

La LND ha preso una posizione netta in merito: non sono previste deroghe per il rinvio delle partite

Il futuro del Messina è incerto e potrebbe dipendere da decisioni che arriveranno nelle prossime ore. La storica società giallorossa sta vivendo momenti di grande preoccupazione, in serio pericolo la sua permanenza nel campionato di Serie D. La situazione finanziaria critica ha infatti spinto la squadra verso una fase delicatissima, con il curatore fallimentare Maria Di Renzo e il sindaco Federico Basile al lavoro per trovare nuovi sponsor.

Il cuore della questione è la necessità di ottenere la concessione dell’esercizio provvisorio, una condizione essenziale per evitare l’esclusione dal campionato. Senza un accordo con nuovi investitori, la società rischia di non poter proseguire la propria partecipazione al torneo, con effetti devastanti per i tifosi e per la storia della squadra.

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha preso una posizione netta in merito: non sono previste deroghe per il rinvio delle partite. La LND ha ribadito che non accetterà richieste in tal senso, poiché ciò non è previsto dalle Norme Organizzative Interne della Federcalcio (Noif). Questo significa che la squadra deve affrontare le prossime sfide, con la pressione che cresce di ora in ora.

Resta quindi alta la tensione, con i protagonisti locali che si stanno adoperando per trovare soluzioni rapide. Il tempo a disposizione sta per scadere e l’urgenza di risolvere la situazione diventa ogni giorno più pressante.