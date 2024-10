Serie D, l’organico della Scafatese: tanta qualità tra centrocampo e attacco

Giocatori di esperienza e come obiettivo la vittoria del campionato

Inserita nel girone della Reggina, la Scafatese si presenta al prossimo campionato di serie D come una delle favorite per la vittoria finale. Il calciomercato condotto dal presidente Felice Romano, grazie alla sua enorme disponibilità economica, ha fatto si che arrivassero in terra campana giocatori di alto livello. Tanti i colpi messi a segno soprattutto tra i reparti di centrocampo e attacco. Di seguito la rosa dei giocatori:

I giocatori convocati per il ritiro