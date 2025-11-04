Serie D: A. Palermo-Nissa si gioca a porte chiuse. La motivazione

Il big match della prossima giornata di campionato è quello che si gioca tra l’A. Palermo e la Nissa. Match che però non può avere una bella cornice di pubblico, giocandosi a porte chiuse. Questa la comunicazione che arriva dalla società ospite: “La NISSA F.C. informa i propri tifosi e gli organi di stampa che la gara Athletic Club Palermo vs Nissa, in programma domenica prossima, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie D, si disputerà a porte chiuse. La decisione è stata assunta a causa della inagibilità del Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, impianto che ospita le gare casalinghe della società rosanero. La società Athletic Palermo ha reso noto che l’incontro verrà comunque trasmesso in diretta streaming, al fine di permettere a tifosi e appassionati di seguire l’evento sportivo“.