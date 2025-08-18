Serie D: è caos in casa Paternò. Si dimette anche il responsabile del settore giovanile

Dopo il cambio di proprietà solo notizie negative per il Paternò a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale e ancora senza un condottiero in panchina. C’è un altro addio che è quello del responsabile del settore giovanile Fabio Virgillito, così come scrivono i colleghi di etnanews24.it:

“Ancora turbolenze in casa Paternò Calcio. Dopo giorni di attesa per l’annuncio del nuovo allenatore, che ancora non arriva, arriva invece una nuova notizia negativa: il responsabile del settore giovanile, Fabio Virgillito, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Virgillito, che oltre al ruolo all’interno del club rossazzurro è anche gestore del campo sportivo “Totuccio Carone” di Ragalna tramite l’asd New Team Etneo, ha affidato ai social la propria decisione. Una scelta che rischia di avere conseguenze dirette anche sulla logistica: gli allenamenti, infatti, potrebbero non svolgersi più a Ragalna.

Nelle sue parole emerge tutta l’amarezza:

“È con grosso rammarico e dopo un’attenta valutazione della situazione attuale, nella quale ho riscontrato l’assenza di un progetto sportivo concreto e strutturato, nonché la mancanza di una reale organizzazione societaria capace di garantirne l’attuazione. Ritengo pertanto che, in queste condizioni, non sussistano i presupposti necessari per lo sviluppo di un’attività giovanile seria e funzionale agli obiettivi che un incarico di tale responsabilità comporta. Ringrazio comunque per la fiducia dimostrata e auguro alla società i migliori successi per il futuro“.