Serie D: Paternò senza pace. Il comunicato della società dopo l’addio improvviso di Zeman

Prima l’esonero del tecnico Pagana, poi il saluto improvviso di Karel Zeman, l’ex allenatore della Reggina individuato dalla nuova proprietà del Paternò per guidare la squadra nel prossimo campionato di serie D. Una scelta inaspettata che ha spiazzato i dirigenti pronti adesso ad ingaggiare il terzo allenatore ancor prima che inizi la stagione. Questo il comunicato della società:

“La società ASD Paternò Calcio apprende con rammarico la decisione di mister Karel Zeman che ha improvvisamente scelto di lasciare il club, prima dell’allenamento previsto a Ragalna e senza alcun confronto con la dirigenza.

Nonostante il continuo dialogo avvenuto nei giorni scorsi tra Zeman, la dirigenza e il presidente Kirdi, in merito al progetto e alla volontà di allestire una rosa competitiva, l’allenatore ha comunque deciso, in maniera unilaterale, di interrompere il proprio incarico.

La società, in ogni caso, ha già individuato il nuovo allenatore, il cui arrivo a Paternò è previsto nelle prossime 48 ore, momento in cui verrà ufficialmente annunciato. Auguriamo a mister Zeman di trovare al più presto ciò che desidera e ritiene più adatto a sé.

Chiediamo ai nostri tifosi di continuare a dimostrare, anche in questi momenti particolari ma non complicati, lo stesso senso di appartenenza e la stessa voglia di rivalsa che da sempre ci contraddistingue. Come abbiamo detto fino ad ora, saremo sempre al loro fianco per portarli in alto, facendoli sognare come mai prima. Un duro e costante lavoro, senza tregua, da parte di tutto il nostro team, porterà ai risultati che tutti speriamo“.