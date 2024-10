Serie D: LFA Reggio sconfitta. I risultati e la nuova classifica

Esce a testa bassissima la LFA Reggio Calabria dal campo della Vibonese, una prestazione inguardabile sotto tutti i punti di vista al cospetto di una compagine decisamente più forte, organizzata, superiore. Persa l’occasione per dare continuità alla vittoria della settimana precedente, ma anche la conferma di un gruppo che in nessun modo riesce a dare continuità a prestazioni e risultati. La Gioiese ha perso in casa con il Portici, pareggia il Città di S. Agata contro il Siracusa. L’Akragas, prossimo avversario degli amaranto, ha vinto nettamente contro la Nuova Igea.

Leggi anche

I risultati della giornata

Real Casalnuovo – Sancataldese 2-1

Castrovillari – Acireale 0-1

Gioiese – Portici 2-3

Vibonese – LFA Reggio Calabria 1-0

Akragas – Nuova Igea 3-0

Canicattì – Locri 3-0

Città di S. Agata – Siracusa 1-1

Ragusa – San Luca 3-2

Riposano: Trapani e Licata

Leggi anche

La classifica

Trapani 78 Siracusa 68 Vibonese 63 LFA Reggio Calabria 49 Real Casalnuovo 47 Città di S. Agata 44 Acireale 43 Ragusa 43 Nuova Igea 38 Akragas 38 Canicattì 38 Licata 34 Sancataldese 33 Portici 30 Locri 25 San Luca (-1) 25 Castrovillari (-1) 13 Gioiese 7