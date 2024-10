LFA Reggio inguardabile, vince la Vibonese meritatamente

Altro che continuità, è la solita LFA Reggio, la squadra che viaggia a fasi alterne. Una brutta partita dopo la buona prova con il Castrovillari e ancora una sconfitta maturata dopo una prestazione decisamente negativa sotto tutti i punti di vista. La Vibonese ha vinto per 1-0 ma il punteggio poteva essere decisamente più largo, perchè oltre al rigore sbagliato da Favetta, ci sono state almeno altre tre palle gol clamorosamente fallite e un dominio totale in ogni zona del campo. Gli amaranto non hanno mai vinto con le squadre di vertice e quanto accaduto a Vibo ha spiegato il perchè. Da una parte una squadra, quella di casa, che gioca a calcio con idee e concetti e dall’altra solo confusione, approssimazione e tantissime sbavature.

Primo tempo

Mister Trocini conferma Kremenovic in difesa, Salandria e Simonetta in mezzo al campo, arretra Porcino e colloca il rientrante Mungo sulla linea mediana. Solito il trio d’attacco.

Primo pericolo al terzo minuto creato dalla Vibonese con una conclusione dalla lunga distanza di Borgia, deviata in angolo da Velcea, grande intervento del portiere. Le migliori giocate della LFA Reggio si sviluppano sulla corsia di destra e al minuto dodici la combinazione tra Simonetta, Salandria e Provazza porta alla conclusione quest’ultimo, ma troppo addosso al portiere.

Clamorosa palla gol al diciannovesimo minuto per i padroni di casa. Scivola Kremenovic e favorisce un cross in area, solo Favetta davanti a Velcea spreca malamente mandando sopra la traversa. Al trentatreesimo altro intervento importante di Velcea che si oppone a una conclusione ravvicinata di Esposito, la Vibonese è padrona del campo, gli amaranto dopo un discreto avvio soffrono.

Un attimo più tardi Favetta solo di testa colpisce il palo e nell’azione successiva approfitta di una enorme incertezza della difesa reggina e da due passi mette in rete, 1-0 meritato. Amaranto totalmente in bambola. A due minuti dalla chiusura la LFA Reggio reclama un calcio di rigore per un fallo subìto da Renelus lanciato verso la porta, per l’arbitro è tutto regolare. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-0 per la Vibonese, in trasferta si rivede la solita LFA Reggio.

Secondo tempo

Cambi immediati per Trocini con Cham e Barillà in campo al posto di Simonetta e Porcino. Ma è subito la Vibonese ad andare vicinissima al raddoppio con Barillà che perde palla al limite dell’area e Borgia sfiora il palo sulla conclusione. Sul versante opposto occasione per Barillà che tira a botta sicura, tiro indirizzato all’angolo ma intercettato e deviato. La Vibonese arriva sempre molto facilmente alla conclusione, ci prova Ciotti al dodicesimo, palo sfiorato. Chiede il cambio Salandria, al suo posto Perri.

Al ventesimo il direttore di gara concede un rigore molto generoso alla Vibonese con Cham che ha il braccio attaccato al corpo e il cross gli sbatte addosso, dal dischetto Favetta tira fuori. Clamoroso errore di Adejo che regala in area la palla a Furina che incredibilmente sbaglia solo davanti alla porta. La LFA Reggio non c’è ma rimane in partita grazie a una serie innumerevole di errori dei padroni di casa. Non succede altro, la Vibonese vince 1-0, mentre non c’è traccia della squadra amaranto.