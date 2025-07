‘Operazione Nostalgia’: al Granillo ci saranno 8 campioni del mondo

Manca sempre meno al raduno di Operazione Nostalgia allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria.

Sabato 6 settembre il celebre evento che sta facendo emozionare tutta l’Italia farà tappa in riva allo stretto. Scenderanno in campo 40 leggende che hanno fatto la storia del calcio italiano e

mondiale.

Gli organizzatori hanno promesso che scenderanno in campo otto campioni del Mondo.

Oltre a Francesco Totti, che celebrerà 25 anni dal suo primo gol in nazionale proprio al Granillo, nella giornata di oggi è stata annunciata la presenza di Mauro German Camoranesi campione del mondo nel 2006 con la nazionale Italiana.

Sarà una giornata di festa per tutta la città, un momento unico per condividere insieme la passione per il calcio, tutti uniti sotto la bandiera di Operazione Nostalgia.

Per chi non avesse preso il suo posto al Granillo, i biglietti sono disponibili su TicketOne a questo link: https://bit.ly/RadunoReggioCalabria

E non è finita qui, perché Operazione Nostalgia è abituata a stupire e allora dopo l’annuncio di Camoranesi saranno annunciati due calciatori di caratura Mondiale: uno dei centravanti più forti degli ultimi 25 anni e uno dei numeri 10 più iconici al Mondo.

Vi aspettiamo al Granillo, Sabato 6 Settembre 2025, non fatevelo raccontare.