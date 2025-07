Calciomercato Reggina: arriva l’altro Girasole. La formula del contratto

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Rosario Girasole, che si lega al club con un biennale con opzione di rinnovo.

Classe 2006, Girasole fa ritorno in amaranto dopo aver già indossato la maglia della Reggina con la formazione Under 17 A-B, di cui ha ricoperto stabilmente il ruolo di capitano, distinguendosi per personalità e leadership. In quella stagione, Girasole ha realizzato 7 reti, contribuendo in modo significativo al percorso della squadra.

Successivamente ha proseguito il proprio cammino nella formazione Primavera 2, con cui ha collezionato 14 presenze. Vanta inoltre una convocazione in Serie B con il Venezia.

Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia della Ternana, totalizzando 20 presenze nel campionato Primavera 2 e prendendo parte alla prestigiosa Viareggio Cup, dove è andato ha realizzato una rete“.

Rosario, classe 2006, è il fratello di Domenico Girasole, in forza alla Reggina da due stagioni.