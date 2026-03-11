Serie D: il presidente della Vigor Lamezia si dimette. Il comunicato
Dopo la clamorosa vittoria sulla Reggina, il massimo dirigente aveva manifestato la sua disapprovazione verso le accuse di alcuni tifosi
11 Marzo 2026 - 21:32 | Redazione
Arrivano un pò a sorpresa le dimissioni del presidente della Vigor Lamezia Salvatore Rettura:
“Nei giorni scorsi ho rassegnato, attraverso una comunicazione ufficiale inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l., le mie dimissioni dalla carica di Presidente del medesimo Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 10 marzo 2026.
Lascio, quindi, il mio incarico alla guida della Società dopo averla portata ad un passo dal raggiungimento di quello che era il nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.
Auguro a chi prenderà il mio posto, o comunque a chi dovrà continuare a portare avanti il progetto biancoverde, le migliori fortune affinché la Vigor Lamezia continui a rappresentare un orgoglio per la città di Lamezia e per i suoi tifosi”.
Salvatore Rettura