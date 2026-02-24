Vigor Lamezia, Rettura: ‘Quaranta deficienti hanno pensato ci fossimo prostrati alla Reggina’

Il presidente della Vigor Lamezia Salvatore Rettura, dopo la vittoria contro la Reggina, risponde anche alle polemiche scaturite per la concessione di una parte della tribuna ai tifosi amaranto: “Non mi devo togliere alcun sassolino. Le polemiche sulla concessione dei posti in tribuna ai tifosi della Reggina sono state sterili e inutili. Come società non abbiamo fatto altro che ricambiare l’ospitalità ricevuta in occasione della gara di andata, ma qualcuno ha pensato bene che ci fossimo prostrati alla Reggina, cosa che non è avvenuta e il risultato mi ha dato ragione.

Leggi anche

Abbiamo soltanto ricambiato la gentilezza e il loro garbo riservando, secondo quelle che sono state le indicazioni dal massimo dirigente della questura di Catanzaro, un pezzo di tribuna. Quando tu trovi quaranta deficienti, perchè sono deficienti che iniziano ad accusare una società che bene o male si impegna a portare in alto il nome della Vigor dopo quello ha vissuto, non mi sembra corretto. Ti passa la voglia e la fantasia di dedicare tempo, salute e soldi quando leggi quei commenti. Non abbiamo ritenuto neppure di fare qualche comunicato di smentita. Ancora oggi leggo solo per i colori, questo e quell’altro, sono contento non siano venuti allo stadio.

Leggi anche

Tornando alla partita, ho detto ai miei ragazzi che avevo già visto una Reggina stanca. Vedo anche come stanno i miei calciatori, lo sapevo e tutti ci devono temere, si è trovata la quadra. Abbiamo battuto una grande squadra e il secondo gol è nato con un uomo in meno. Mi dispiace per loro che hanno costruito un organico per vincere il campionato e spero lo facciano, ma noi dobbiamo salvarci”.