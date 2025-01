Serie D: la giornata con due big match. Il programma e la classifica attuale

La seconda di ritorno del campionato di serie D girone I mette in risalto due scontri parecchio interessanti per quello che riguarda l’alta classifica. La Reggina in trasferta contro la Scafatese e il derby di Calabria tra il sorprendente Sambiase e la Vibonese. Ne vuole approfittare il Siracusa anche per riscattare il passo falso di domenica scorsa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Acireale

Pompei – Akragas

Locri – Licata

Nissa – Paternò

Sambiase – Vibonese

Scafatese – Reggina

Nuova Igea – Città di S- Agata

Ragusa – Siracusa

Sanccataldese – Enna

Leggi anche

La classifica

Siracusa 39

Sambiase 38

Scafatese 36

Reggina 35

Vibonese 33

Paternò 27

Nissa 24

Enna 22

Favara 21

Locri 21

Ragusa 20

Pompei 20

Nuova Igea 20

Sancataldese 18

Acireale 18

Città di S. Agata 16

Licata 15

Akragas 11